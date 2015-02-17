中国货币市场：68家银行公布今年同业存单发行额度，累计28,080亿元

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透北京2月17日 - 中国交通银行和邯郸银行最新公布2015年同业存单发行计划，额度分别为1,000亿元和50亿元人民币。至此，已有68家银行公布今年同业存单额度，累计28,080亿元。
2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，额度总规模达14,319亿元。
以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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上海银行 1,000
杭州银行 800
浙商银行 800
绍兴银行 50
宁波银行 800
北京银行 800
福建海峡银行 120
青岛银行 150
徽商银行 300
农业银行 1,000
兴业银行 2,000
东亚银行(中国) 50
招商银行 2,000
金华银行 40
浙江富阳农合行 10
浦发银行 2,000
鄞州银行 50
上饶银行 60
台州银行 80
宁波余姚农合行 20
江苏江南农商行 200
中国银行 500
顺德农商行 250
长沙银行 70
光大银行 1,500
宁波慈溪农商行 30
江苏海安农商行 20
富邦华一银行 50
平安银行 1,000
上海农商行 300
浙江桐庐农合行 5
浙江萧山农商行 30
南京银行 800
华商银行 100
宁夏银行 100
杭州联合农商行 65
汇丰银行(中国) 50
民生银行 2,000
浙江乐清农商行 10
浙江新昌农商行 10
中信银行 2,000
汉口银行 100
东莞银行 120
尧都农商行 50
工商银行 1,000
齐商银行 30
浙江温州瓯海农商行 20
齐鲁银行 150
江苏银行 300
华夏银行 800
西安银行 300
建设银行 1,000
乐山商行 80
南昌银行 120
海门农商行 50
临商银行 50
苍南农商行 10
长安银行 200
成都银行 200
江苏大丰农商行 20
重庆银行 150
泰安商行 60
北京农商行 500
贵州银行 200
厦门农商行 200
九江银行 100
交通银行 1,000
邯郸银行 50
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合计 28,080
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 华小萌；审校 边竞)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消