基金观点：中国股市有望在春节后攀升，受投资模式变化带动--霸菱

路透香港2月17日 - 霸菱资产管理周二称，中国股市有望在春节之后攀升，因投资模式变化带动估值提升。

霸菱香港中国股票主管罗莹在其评论中指出，踏入羊年，有两项因素将会主导中国股市重估，首先由于利率管制的放宽和减息，投资分析师采用较低的无风险利率；第二是由于去杠杆化及改革进程，股市风险溢价有所下降。

“我们认为，中国企业的估值按理应该比目前的水平高，市帐率及远期市盈率均远低于历史平均水平，因此有相当大的上升空间。”她说。

她并称，随着市场人士因应假设的变化而更改投资模式，中国股市有望在春节之后攀升。

虽然羊年的道路或许不是一帆风顺，但霸菱认为，如果国内投资者继续增持其配置，而海外机构投资者又加入其中，则会提振中国股市表现。

罗莹称，受惠于原材料价格的下跌，包括油价下降，预期中国企业的利润有上升的空间。而中国今后还可能会进一步减息，融资成本下降加上企业加强成本控制，亦有利于利润的提升。

霸菱选出三类最具吸引力的企业，首先，监于中国政府致力实施在三中全会上通过的改革蓝图，市场有望受惠于中国政府持续推行的结构性改革的企业，这包括有望受惠于金融改革的企业，例如多只非银行类金融股、参与环保项目的企业，以及正在进行改革的国企。

第二是在内需经济中表现活跃、有望把握中国内需开支份额日渐上升的公司，例如废物升级再造将是中国日益增长的消费趋势，亦看好医疗保健、旅游、教育及这个类别的其他服务行业。