基金观点：中国股市有望在春节后攀升，受投资模式变化带动--霸菱

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港2月17日 - 霸菱资产管理周二称，中国股市有望在春节之后攀升，因投资模式变化带动估值提升。
霸菱香港中国股票主管罗莹在其评论中指出，踏入羊年，有两项因素将会主导中国股市重估，首先由于利率管制的放宽和减息，投资分析师采用较低的无风险利率；第二是由于去杠杆化及改革进程，股市风险溢价有所下降。
“我们认为，中国企业的估值按理应该比目前的水平高，市帐率及远期市盈率均远低于历史平均水平，因此有相当大的上升空间。”她说。
她并称，随着市场人士因应假设的变化而更改投资模式，中国股市有望在春节之后攀升。
虽然羊年的道路或许不是一帆风顺，但霸菱认为，如果国内投资者继续增持其配置，而海外机构投资者又加入其中，则会提振中国股市表现。
罗莹称，受惠于原材料价格的下跌，包括油价下降，预期中国企业的利润有上升的空间。而中国今后还可能会进一步减息，融资成本下降加上企业加强成本控制，亦有利于利润的提升。
霸菱选出三类最具吸引力的企业，首先，监于中国政府致力实施在三中全会上通过的改革蓝图，市场有望受惠于中国政府持续推行的结构性改革的企业，这包括有望受惠于金融改革的企业，例如多只非银行类金融股、参与环保项目的企业，以及正在进行改革的国企。
第二是在内需经济中表现活跃、有望把握中国内需开支份额日渐上升的公司，例如废物升级再造将是中国日益增长的消费趋势，亦看好医疗保健、旅游、教育及这个类别的其他服务行业。
第三类是一些主张提升生产力的公司亦具吸引力。这些公司通常从事资讯科技及工业自动化领域的业务，有望提供卓越的长远增长机会。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消