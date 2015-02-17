中国汇市：人民币随中间价走弱，套利盘购汇汹涌令短期汇率易贬难升

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
* 人民币随中间价走弱
* 境内外价差较阔吸引套利盘境内购汇
* 外汇占款数据显示结汇意愿低迷
路透北京2月17日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘随中间价走弱。市场人士指出，因离岸人民币与在岸价差自昨日开始持续走阔，吸引套利盘在境内购汇；而最新外汇占款数据显示国内个人和企业结汇意愿低迷，预计短期人民币仍将维持震荡偏弱走势。
他们并指出，因离岸CNH拆借利率 继续回落，做空离岸人民币的成本随之下降，诱发离岸和在岸人民币即期汇率走软。
“（美元）套利买盘很多，今天如果不是有几个大行在抛售（美元）的话，估计也涨停了吧。”一外资行交易员表示。
北京时间12：09，人民币兑美元即期报6.2539元，上日收报6.2485元；离岸人民币兑美元即期 成交于6.2744，与在岸即期汇率价差扩至205个点子，离岸CNH隔夜拆借利率 续降至一个月低位3.0212%。今日人民币兑美元中间价 为6.133元，上日中间价为6.1273元。
招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，外汇占款连续第三个月负增长，但规模较上月收窄101亿元，与招商外汇供求强弱指标一致，也与银行结售汇逆差规模收窄趋势一致；反映出在强美元格局下，国内个人和企业结汇意愿低迷，而购汇意愿较高，增持外汇资产。
中国央行周二公布数据显示，今年1月全部金融机构外汇占款减少1,083亿元人民币，已经连续第二个月出现负增长。
国际清算银行(BIS)最新公布，2015年1月人民币实际有效汇率指数为128.43，名义有效汇率指数为123.12，分别较上月升值1.65%和1.31%，二者均为连续第八个月上涨，并续创历史新高。
全球汇市，欧元周二下跌，此前希腊新债务协议谈判在紧要关头突然破裂，可能要拖到最后一分钟才能有结果，令市场感到困惑。
北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2734/6.2754元，上一交易日尾盘报6.2651元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3835/6.3885，上日尾盘为6.3765。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消