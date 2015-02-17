中国汇市：人民币随中间价走弱，套利盘购汇汹涌令短期汇率易贬难升

* 人民币随中间价走弱

* 境内外价差较阔吸引套利盘境内购汇

* 外汇占款数据显示结汇意愿低迷

路透北京2月17日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘随中间价走弱。市场人士指出，因离岸人民币与在岸价差自昨日开始持续走阔，吸引套利盘在境内购汇；而最新外汇占款数据显示国内个人和企业结汇意愿低迷，预计短期人民币仍将维持震荡偏弱走势。

他们并指出，因离岸CNH拆借利率 继续回落，做空离岸人民币的成本随之下降，诱发离岸和在岸人民币即期汇率走软。

“（美元）套利买盘很多，今天如果不是有几个大行在抛售（美元）的话，估计也涨停了吧。”一外资行交易员表示。

北京时间12：09，人民币兑美元即期报6.2539元，上日收报6.2485元；离岸人民币兑美元即期 成交于6.2744，与在岸即期汇率价差扩至205个点子，离岸CNH隔夜拆借利率 续降至一个月低位3.0212%。今日人民币兑美元中间价 为6.133元，上日中间价为6.1273元。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，外汇占款连续第三个月负增长，但规模较上月收窄101亿元，与招商外汇供求强弱指标一致，也与银行结售汇逆差规模收窄趋势一致；反映出在强美元格局下，国内个人和企业结汇意愿低迷，而购汇意愿较高，增持外汇资产。

中国央行周二公布数据显示，今年1月全部金融机构外汇占款减少1,083亿元人民币，已经连续第二个月出现负增长。

国际清算银行(BIS)最新公布，2015年1月人民币实际有效汇率指数为128.43，名义有效汇率指数为123.12，分别较上月升值1.65%和1.31%，二者均为连续第八个月上涨，并续创历史新高。

全球汇市，欧元周二下跌，此前希腊新债务协议谈判在紧要关头突然破裂，可能要拖到最后一分钟才能有结果，令市场感到困惑。

北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2734/6.2754元，上一交易日尾盘报6.2651元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3835/6.3885，上日尾盘为6.3765。