企业并购：加拿大产物保险商Fairfax以18.8亿美元收购对手Brit

欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透2月16日 - 加拿大产物保险公司Fairfax Financial Holdings 称，将以约18.8亿美元收购专业保险及再保公司Brit Plc ，在英国劳合社(Lloyd's of London)保险市场取得重要一席之地。
Brit股东的每股可获3.05英镑现金，包含12月31日止的年度最终派息。Fairfax称预计Brit将支付年度最终派息每股0.25英镑。
每股3.05英镑的收购价较Brit的2月16日收盘价溢价11.2%。
Fairfax表示，Apollo Global 和CVC Capital Partners 方面的股东已接受收购出价，总计占Brit约73%的已发行股本。
Brit承保的商业专业保险范围相当广泛，强项在于地产险、产险及能源业务。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透伦敦5月5日 - 法国和德国10年期公债收益率之差周五降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。