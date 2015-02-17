企业并购：加拿大产物保险商Fairfax以18.8亿美元收购对手Brit

路透2月16日 - 加拿大产物保险公司Fairfax Financial Holdings 称，将以约18.8亿美元收购专业保险及再保公司Brit Plc ，在英国劳合社(Lloyd's of London)保险市场取得重要一席之地。

Brit股东的每股可获3.05英镑现金，包含12月31日止的年度最终派息。Fairfax称预计Brit将支付年度最终派息每股0.25英镑。

每股3.05英镑的收购价较Brit的2月16日收盘价溢价11.2%。

Fairfax表示，Apollo Global 和CVC Capital Partners 方面的股东已接受收购出价，总计占Brit约73%的已发行股本。

Brit承保的商业专业保险范围相当广泛，强项在于地产险、产险及能源业务。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)