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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 13:26 BJT

《全球汇市》欧元下跌，因希腊债务谈判破裂令市场暂时迷失

希腊债务协商的下一个聚焦点将是周三和周五。

欧洲央行将于周三决定是否维持向希腊银行业的紧急贷款，后者存款正以惊人的速度流失。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊可在周五之前申请延长援助计划。

商品货币方面，新西兰元表现最佳，兑美元 触及三周高点0.7529美元。

欧元全线疲弱，推动澳元兑美元 上涨0.3%至0.7798美元。

市场对澳洲央行会议纪录反应不大。2月3日会议记录显示，澳洲央行委员会辩论了应在本月还是下月降息，但判定2月采取行动更有利于带动经济摆脱低迷局面。根据记录，委员们被告知如果利率维持不变，2015年全年经济增长可能低于趋势水平。澳洲央行在当次会议上降息25个基点至历史低点2.25%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1360 1.1352 +0.07 -6.09 1.2097

美元/日圆 118.54 118.46 +0.07 -0.95 119.68

欧元/日圆 134.66 134.49 +0.13 -6.99 144.78

美元/瑞郎 0.9322 0.9315 +0.08 -6.23 0.9941

英镑/美元 1.5374 1.5357 +0.11 -1.28 1.5573

美元/加元 1.2444 1.2465 -0.17 +7.11 1.1618

澳元/美元 0.7795 0.7768 +0.35 -4.57 0.8168

新西兰元/美元 0.7518 0.7498 +0.27 -3.58 0.7797

澳元/日圆 92.400 92.030 +0.40 -5.47 97.750

新西兰元/日圆 89.120 88.790 +0.37 -4.49 93.310

英镑/日圆 182.24 181.98 +0.14 -2.22 186.38

澳元/新西兰元 1.0363 1.0346 +0.16 -1.01 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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