《全球汇市》欧元下跌，因希腊债务谈判破裂令市场暂时迷失

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
希腊债务协商的下一个聚焦点将是周三和周五。
欧洲央行将于周三决定是否维持向希腊银行业的紧急贷款，后者存款正以惊人的速度流失。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊可在周五之前申请延长援助计划。
商品货币方面，新西兰元表现最佳，兑美元 触及三周高点0.7529美元。
欧元全线疲弱，推动澳元兑美元 上涨0.3%至0.7798美元。
市场对澳洲央行会议纪录反应不大。2月3日会议记录显示，澳洲央行委员会辩论了应在本月还是下月降息，但判定2月采取行动更有利于带动经济摆脱低迷局面。根据记录，委员们被告知如果利率维持不变，2015年全年经济增长可能低于趋势水平。澳洲央行在当次会议上降息25个基点至历史低点2.25%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1360 1.1352 +0.07 -6.09 1.2097
美元/日圆 118.54 118.46 +0.07 -0.95 119.68
欧元/日圆 134.66 134.49 +0.13 -6.99 144.78
美元/瑞郎 0.9322 0.9315 +0.08 -6.23 0.9941
英镑/美元 1.5374 1.5357 +0.11 -1.28 1.5573
美元/加元 1.2444 1.2465 -0.17 +7.11 1.1618
澳元/美元 0.7795 0.7768 +0.35 -4.57 0.8168
新西兰元/美元 0.7518 0.7498 +0.27 -3.58 0.7797
澳元/日圆 92.400 92.030 +0.40 -5.47 97.750
新西兰元/日圆 89.120 88.790 +0.37 -4.49 93.310
英镑/日圆 182.24 181.98 +0.14 -2.22 186.38
澳元/新西兰元 1.0363 1.0346 +0.16 -1.01 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 高琦/杜明霞/郑茵/王兴亚/张若琪/蔡美珍)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消