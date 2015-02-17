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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 13:48 BJT

东欧情势：俄、德及乌克兰领袖通过电话讨论明斯克协议--克里姆林宫

路透莫斯科2月17日 - 克里姆林宫周二在声明中称，俄罗斯、德国和乌克兰领导人通过电话对明斯克协议进行了讨论。为解决乌克兰冲突，数国领导人上周在明斯克磋商达成协议。

克里姆林宫称，俄罗斯总统普京、德国总理梅克尔和乌克兰总统波罗申科，讨论了停火、东部城镇杰巴利采韦(Debaltseve)附近情势、和欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)观察员的角色。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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