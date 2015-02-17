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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 14:22 BJT

中国基金：1月QFII A股基金业绩跌2.67%，QDII基金业绩小升--理柏

路透北京2月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布周二最新月度报告称，2015年1月中国所有 QDII基金平均业绩小升0.18%，QFII A股基金1月平均业绩下跌2.67%，表现逊于国内股票型，金融房地产行业股票基金收益落后。

报告并指出，中国各分类基金1月业绩表现强弱互见，信息技术股票基金单月平均大涨11.56%，最为强势，金融股票基金单月跌挫10.11%，最为弱势。

亚太股市1月表现强弱互见，菲律宾、印度及泰国三地股市最为强势，单月涨幅均逾5.5%。

今年1月份沪综指 收盘指数较上月下跌0.75%，结束此前连续八个月上涨。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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