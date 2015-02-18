更正-更新版 1-企业并购：中国安邦保险斥资10亿美元收购韩国东洋人寿控股权

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
(更正：第四段译文“3,390亿韩元”有误，应为“339亿韩元”)
路透首尔2月17日 - 韩国第八大人寿保险公司东洋人寿 周二表示，中国安邦保险集团同意斥资1.13万亿(兆)韩元(9.98亿美元)，获取东洋人寿的控股权。
东洋人寿在提交给监管机构的文件中称，安邦这次将从三位独立投资者手中购入东洋人寿总计63%的股权，每股支付16,700韩元。安邦计划从韩国私募股权投资公司Vogo Investment那里购得57.5%的东洋人寿股份，另外还将购入两位少数股东持有的股票。安邦目前正积极开展并购活动。
无法立即联系到安邦人员对此事发表官方评论。
据熟悉内情的一位消息人士透露，一旦该交易获得韩国监管者的批准，安邦还将向出售方支付额外的339亿韩元。该人士未获授权与媒体谈论此事，因此没有具名。
消息人士在周二稍早对路透表示，这些股权的卖方和买方预计都将在2月底以前向中国和韩国监管机构提请批准，希望能够在5月末或6月完成交易。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22