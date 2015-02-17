东欧情势：德乌俄领导人同意采取措施，以确保乌克兰停火--德发言人

欧元债市：法德10年债收益率之差创六个月新低，因勒庞支持率下滑

路透伦敦5月5日 - 法国和德国10年期公债收益率之差周五降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。