东欧情势：德乌俄领导人同意采取措施，以确保乌克兰停火--德发言人

欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透柏林2月17日 - 德国政府发言人Steffen Seibert周二表示，鉴于乌克兰东部停火形势十分脆弱，总理梅克尔与俄罗斯和乌克兰领导人就具体措施达成一致，同意让欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)观察乌克兰东部局势。
“德国总理与乌克兰总统要求俄罗斯总统施加影响力，让乌克兰分裂势力执行停火协议，”该发言人在声明中称。
“此外，应该按照明斯克协议，从周二开始撤出重型武器，”他补充说。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透伦敦5月5日 - 法国和德国10年期公债收益率之差周五降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。