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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 14:57 BJT

修正-日本股市：日经指数因希腊债务谈判结果收低，但东证股价指数收高

(修正：补充说明内文最后一段中，东证股价指数收盘“为2007年12月以
来最高收盘水准”)
    路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周二下跌，自近八年高位回落
，之前希腊和欧元区各国财长间的新债务协定谈判破裂。
    
    日经指数 回吐稍早涨幅，最终收低0.1%，报17,987.09点，日
本迅销(Fast Retailing) 等权重股遭遇卖盘。日经指数自上日触
及的近八年高点18,074.26点回撤。
    
    不过，东证股价指数 上涨0.2%，收在1,462.07点，为2007年1
2月以来最高收盘水准。JPX-日经400指数 亦上升0.2%，收报1
3,264.48点。(完)
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