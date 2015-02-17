东欧情势：乌克兰叛军称基于道义无法不与政府军争夺杰巴利采韦

欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透乌克兰顿涅茨克2月17日 - 乌克兰叛军代表Denis Pushilin周二表示，基于道义，亲俄分离主义份子不能停止设法攻下乌克兰东部城镇杰巴利采韦(Debaltseve)，因为这是内部领土，必须还击乌克兰政府军的攻击。
“我们没有权利(停止为杰巴利采韦而战)。这甚至是道义所需。它是内部领土，”Pushilin在叛军重镇顿涅茨克向路透表示。
“我们必须对攻击予以反击，设法摧毁敌方的战斗阵地...我们准备好随时(开始撤走重型武器)，我们为双方同时撤军做好了一切准备。我们不会单方面行动--那只会让我们的士兵成为攻击目标。”(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
路透伦敦5月5日 - 法国和德国10年期公债收益率之差周五降至六个月新低，因为在本周周末的法国总统选举之前，中间派候选人马克龙在民调中继续扩大领先于极右翼民族阵线创党者勒庞的优势。
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。