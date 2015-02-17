东欧情势：乌克兰叛军称基于道义无法不与政府军争夺杰巴利采韦

路透乌克兰顿涅茨克2月17日 - 乌克兰叛军代表Denis Pushilin周二表示，基于道义，亲俄分离主义份子不能停止设法攻下乌克兰东部城镇杰巴利采韦(Debaltseve)，因为这是内部领土，必须还击乌克兰政府军的攻击。

“我们没有权利(停止为杰巴利采韦而战)。这甚至是道义所需。它是内部领土，”Pushilin在叛军重镇顿涅茨克向路透表示。