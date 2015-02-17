《分析》美国公司可减记委内瑞拉资产价值，以短痛代长痛

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
普华永道(PricewaterhouseCoopers，资诚)美国的合伙人Kenneth Miller表示，多数因失去控制而分离资产的企业，有可能会将委内瑞拉业务的估值降低到接近零的水准。
“你无法控制的业务，能有什么价值？”Miller问道。
要不然就只能对以玻利瓦尔计价的资产进行重新估值，进行大量减记。
金佰利近期将玻利瓦尔参考汇率从12调整为52，据此重新估值其委内瑞拉的资产，而后进行减记。
眼下，委内瑞拉汇率体系被自由浮动汇率机制部分取代，以52作为汇率参考价的企业或许需要再进行一次减记。若将参考汇率由52调整到174玻利瓦尔，则资产按美元计价将贬值逾三分之二。
根据路透分析，参考汇率调整到174，将让10家美国大企业当前账面上的委内瑞拉货币计价资产被抹去71亿美元。
一些企业可能会选择离开委内瑞拉，但这种做法也是有成本的。清洁产品制造商Clorox 去年9月关闭了委内瑞拉业务，称料计入约7,000-8,000万美元的退出成本。
Clorox表示，委内瑞拉业务已经无法继续开展，并计划出售工厂。而后该公司在去年11月称，委内瑞拉政府已没收了其在当地的资产，“资产出售已无可能”。(完)
(编译 王洋/张若琪/高琦/洪曦; 审校 李春喜/郑茵)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消