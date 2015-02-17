《分析》美国公司可减记委内瑞拉资产价值，以短痛代长痛

普华永道(PricewaterhouseCoopers，资诚)美国的合伙人Kenneth Miller表示，多数因失去控制而分离资产的企业，有可能会将委内瑞拉业务的估值降低到接近零的水准。

“你无法控制的业务，能有什么价值？”Miller问道。

要不然就只能对以玻利瓦尔计价的资产进行重新估值，进行大量减记。

金佰利近期将玻利瓦尔参考汇率从12调整为52，据此重新估值其委内瑞拉的资产，而后进行减记。

眼下，委内瑞拉汇率体系被自由浮动汇率机制部分取代，以52作为汇率参考价的企业或许需要再进行一次减记。若将参考汇率由52调整到174玻利瓦尔，则资产按美元计价将贬值逾三分之二。

根据路透分析，参考汇率调整到174，将让10家美国大企业当前账面上的委内瑞拉货币计价资产被抹去71亿美元。

一些企业可能会选择离开委内瑞拉，但这种做法也是有成本的。清洁产品制造商Clorox 去年9月关闭了委内瑞拉业务，称料计入约7,000-8,000万美元的退出成本。

Clorox表示，委内瑞拉业务已经无法继续开展，并计划出售工厂。而后该公司在去年11月称，委内瑞拉政府已没收了其在当地的资产，“资产出售已无可能”。(完)