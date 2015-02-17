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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 14:54 BJT

新兴汇市：坡元走升，受GDP及出口数据优于预期激励

亚洲     当日  今年以来   20
14年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            118.45    118.47   +0.02   +1.02    1
19.66
    坡元            1.3550    1.3568   +0.13   -2.14    1
.3260
    台币          31.540    31.600   +0.19   +0.56    3
1.718
    韩元           1101.85   1102.40   +0.05   -0.23   10
99.30
    泰铢             32.56     32.60   +0.12   +1.04     
32.90
    菲律宾披索       44.24     44.24   +0.00   +1.08     
44.72
    印尼卢比      12760.00  12750.00   -0.08   -2.98  123
80.00
    印度卢比       62.16     62.16   +0.01   +1.41     
63.03
    马币            3.5890    3.5805   -0.24   -2.58    3
.4965
    人民币          6.2541    6.2485   -0.09   -0.80    6
.2040
    (完)
    
      
      
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CN]
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X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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