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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 15:03 BJT

国际油市：布兰特油价续升至62美元上方，因IEA警告中东供应风险

0647GMT，指标布兰特原油期货 上涨0.69美元，报每桶美62.09元；美国原油期货升0.48美元，至53.26美元。

但分析师称，近期涨势可能过头了。

“市场对这波涨势愈来愈怀疑，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，原油期货非商业性持仓的净多头仓位开始下降。”澳新银行在一篇报告中称。

下一季油品市场可能给原油价格带来下行压力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 王兴亚/郑茵)
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