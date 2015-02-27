版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 16:54 BJT

港股业绩：新地中期基础溢利跌两成逊预期，因入账地产销售收益减

路透香港2月27日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周五宣布，2014/15年度中期基础溢利按年下跌20.5%，逊市场预期；因期内缺乏大型项目落成交付致令地产销售入账收益大减，但投资物业租金收入继续取得稳定增长。

截至去年12月底止六个月，新地净利为156.96亿港元，对上年度同期为190.27亿港元；撇除投资物业重估等因素后的基础溢利则为84.63亿港元，对上年度同期为106.44亿港元，逊于路透综合五名分析师平均预测的93.7亿港元。

期内来自物业销售的溢利为22.85亿港元，上年度同期为56.26亿港元。本财年截至目前为止，新地的合约销售总额已逾280亿港元。其全年目度标为320亿港元。

租金收入方面，上半年度的净租金收入同比升8%至74.38亿港元。（完）

浏览新地其他新闻，请点选

欲浏览上市公司在香港联交所发布的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐