重发-欧元债市：德国公债收益率下跌逼近纪录低位，受希腊谈判破裂影响

中国票据市场：转贴利率变动不大，月初资金未如预期转松成交清淡
路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。
(重发以删除文中赘字)
路透伦敦2月17日 - 德国公债收益率(殖利率)周二跌至接近纪录低位；希腊拒绝欧元区财长提议延长纾困方案六个月的计划后，投资人追捧高评级资产以求避险。
希腊债市及股市0830GMT开盘时料将大跌。欧元/美元 走软。
希腊与欧洲盟国谈判破裂的消息，令外界怀疑希腊续留欧元区的可能性。
德国公债收益率 下跌3个基点，至0.315%，逼近纪录低位0.299%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。
路透北京5月5日 - 中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。