重发-欧元债市：德国公债收益率下跌逼近纪录低位，受希腊谈判破裂影响

欧洲政经：英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟试图霸凌英国

路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。