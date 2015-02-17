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债券 | 2015年 2月 17日 星期二 15:32 BJT

重发-欧元债市：德国公债收益率下跌逼近纪录低位，受希腊谈判破裂影响

(重发以删除文中赘字)

路透伦敦2月17日 - 德国公债收益率(殖利率)周二跌至接近纪录低位；希腊拒绝欧元区财长提议延长纾困方案六个月的计划后，投资人追捧高评级资产以求避险。

希腊债市及股市0830GMT开盘时料将大跌。欧元/美元 走软。

希腊与欧洲盟国谈判破裂的消息，令外界怀疑希腊续留欧元区的可能性。

德国公债收益率 下跌3个基点，至0.315%，逼近纪录低位0.299%。(完)

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