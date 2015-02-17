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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 16:22 BJT

欧洲政经：欧元区未来几天将与希腊一起努力来打破僵局--欧元集团主席

路透布鲁塞尔2月17日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二表示，欧元区财长已经准备好在未来几天与希腊一起努力，试图打破债务僵局。

“我希望(希腊)申请延长纾困计划，，一旦他们这样做了，我们也将允许灵活性，他们可以将此列入政治优先考虑事项。”迪塞尔布洛姆说。

“诚然，我们将观察希腊的计划是否仍在按部就班地进行。不过，这是将来的事情，并且在相当程度上取决于希腊人。我们仍然准备好要与希腊一起努力，未来几天也将如此。”(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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