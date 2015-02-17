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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 15:42 BJT

表格：外资在韩国股市卖超250亿韩元，机构投资人买超

路透首尔2月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资
当日在韩国股市卖超250亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     2月17日       -25.0      124.8         -78.8
     2月16日       130.2      -94.8         -32.6
     2月13日       175.1       65.6        -232.8
     2月12日       -59.8       33.4          23.2
     2月11日       100.1       72.0        -145.9
     2月10日      -131.6       39.6          94.4
     2月 9日      -106.2       49.4          52.5
     2月 6日       431.7      471.0        -912.9
     2月 5日      -115.8     -109.9         219.3
     2月 4日       225.5       26.8        -245.0
     2月 3日       -30.4       14.3          14.5
     2月 2日         3.9      -50.6          31.5
     1月30日       -95.3      -32.4         144.1
     1月29日      -242.0      123.3         109.0
     1月28日       -66.0      186.3        -130.7
    ----------------------------------------------
    本月以来       597.6      641.4      -1,212.6
    ----------------------------------------------
    今年以来      -441.4      -27.7        -989.1
    ----------------------------------------------(完)
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