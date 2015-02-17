《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月17日

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港2月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:44时,1美元=6.2548人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.83 0.585 2.14 市北高新 13.9 0.688 3.23 大众交通 11.56 0.88 2.10 永生投资 18.23 1.812 1.61 老凤祥 37.47 3.203 1.87 S中纺机 8.73 0.371 3.76 鼎立股份 14.85 0.692 3.43 氯碱化工 10.91 0.562 3.10 双钱股份 14.52 0.77 3.01 海立股份 9.8 0.618 2.54 浦东金桥 24.02 1.719 2.23 外高桥 31.59 2.036 2.48 ST联华 30.1 2.399 2.01 锦江投资 17.09 1.281 2.13 中路股份 26.96 1.836 2.35 金山开发 12.98 0.68 3.05 海欣股份 8.96 0.629 2.28 耀皮玻璃 8.28 0.639 2.07 大江股份 7.69 0.41 3.00 上柴股份 11.71 0.76 2.46 丹化科技 7.56 0.544 2.22 上海三毛 10.68 0.829 2.06 友谊股份 17.17 1.699 1.62 上工申贝 12.88 0.718 2.87 上海机电 23.35 2.5 1.49 宝信软件 47.69 3.494 2.18 上海物贸 10 0.652 2.45 自仪股份 12.22 0.926 2.11 上海普天 20 0.915 3.49 陆家嘴 34.89 2.424 2.30 华新水泥 9.5 1.216 1.25 锦江股份 27.67 2.142 2.07 鄂尔多斯 9.78 0.89 1.76 华电能源 4.46 0.437 1.63 SST天海 12.28 0.524 3.75 大名城 10.54 0.585 2.88 东方通信 10.06 0.605 2.66 黄山旅游 16.28 1.686 1.54 开开实业 17.53 1.022 2.74 海南航空 3.23 0.539 0.96 ST轻骑 6.08 0.431 2.26 振华重工 6.16 0.543 1.81 锦州港 5.36 0.491 1.75 九龙山 6.94 0.466 2.38 凌云股份 14.66 0.638 3.67 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消