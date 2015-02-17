欧洲政经：希腊退出欧元区风险增大，但仍有可能达成妥协

“如果希腊当局本周不接受欧元集团的提议，ELA则有可能关闭，”巴克莱称。

“那样或许会导致希腊有必要实施资本管控以避免资金逃离，希腊银行业者可能不得不对取现加以限制。”

**互相指责**

希腊报纸将周一谈判破裂完全归咎于欧元集团，称希腊早就拒绝的提议“死而复生”。

齐普拉斯领导的政府曾表示，因为纾困附带的撙节条件，希腊将不接受任何要求其签约延长欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困方案的提议。

希腊媒体还大肆宣扬该国财长瓦鲁法基斯原本准备签署欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西提出的另一项计划，但欧盟官员称不存在此类计划。

“屈从于(德国财长)朔伊布勒，而绕开雅典准备签署的莫斯可维西的方案，欧元集团胁迫希腊延长(纾困)，”日报Efimerida Ton Syntakton写道。(完)