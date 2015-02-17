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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 15:51 BJT

《汇市简讯》欧元/美元进一步上探理由寥寥无几

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    * 纽约盘低点在1.1320，亚洲盘低点1.1322，希腊谈判破裂，但欧元
回升至1.1367
    * 200小时均线在1.1365，小时图上在1.1360-70触及多个高位
    * 修正走势似乎已失去力量，1.1270关键位再度成为焦点
    * 德国主要银行认为希腊脱离欧元区的机率为50%，欧元集团会议前
为25%
    * 技术图表link.reuters.com/bex93w 
    (完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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