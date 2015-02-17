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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 16:02 BJT

全球金市：中断连三日涨势转跌，受美元走强打压

春节假期前，来自中国的买盘支持了金价。上海黄金交易所黄金溢价
在每盎司3-4美元，表明需求强劲。
    
    “中国需求肯定是价格作出反应的因素，但春节后买兴可能会降低，
(金)价的风险进一步暴露出来。”巴克莱分析师在周一报告中称。
    
    欧洲局势引发避险买盘，也给黄金带来了支撑。
    
    希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判周一破裂，雅典当局拒
绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。 
    
    投资者通常在经济不确定性时期寻求利用黄金避险，股市等高风险资
产因此受挫。不过，市场整体认为，考虑到希腊退出欧元区的后果较为严
重，双方最终料将达成妥协。
    
    
    --------------------------0735GMT---------
                      价格     变动     涨跌%
    
    现货金           1224.75   -6.35    -0.52
    现货银             17.16   -0.04    -0.23
    现货铂金         1194.75   -6.25    -0.52
    现货钯金           783.9   -2.45    -0.31
    COMEX期金         1224.6    -2.5     -0.2
    COMEX期银         17.185  -0.109    -0.63
    汇率 
    欧元/美元         1.1348 
    美元指数          94.362  

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 张若琪/洪曦; 审校 蔡美珍/杜明霞)
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