全球金市：中断连三日涨势转跌，受美元走强打压

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
春节假期前，来自中国的买盘支持了金价。上海黄金交易所黄金溢价 在每盎司3-4美元，表明需求强劲。 “中国需求肯定是价格作出反应的因素，但春节后买兴可能会降低， (金)价的风险进一步暴露出来。”巴克莱分析师在周一报告中称。 欧洲局势引发避险买盘，也给黄金带来了支撑。 希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判周一破裂，雅典当局拒 绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。 投资者通常在经济不确定性时期寻求利用黄金避险，股市等高风险资 产因此受挫。不过，市场整体认为，考虑到希腊退出欧元区的后果较为严 重，双方最终料将达成妥协。 --------------------------0735GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1224.75 -6.35 -0.52 现货银 17.16 -0.04 -0.23 现货铂金 1194.75 -6.25 -0.52 现货钯金 783.9 -2.45 -0.31 COMEX期金 1224.6 -2.5 -0.2 COMEX期银 17.185 -0.109 -0.63 汇率 欧元/美元 1.1348 美元指数 94.362 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/洪曦; 审校 蔡美珍/杜明霞)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消