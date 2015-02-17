《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月17日

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:04时，1 港元=0.80609人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.55%，高 于上交易日收盘的22.44%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.49 5.68 0.98 建设银行 5.60 6.44 1.08 中国银行 4.10 4.40 1.16 农业银行 3.31 3.85 1.07 招商银行 14.52 17.90 1.01 中信银行 6.75 5.79 1.45 交通银行 6.10 6.59 1.15 民生银行 9.24 9.14 1.25 中国人寿 38.36 32.20 1.48 中国平安 70.58 85.95 1.02 中国太保 34.81 38.80 1.11 中信证券 29.18 26.80 1.35 新华人寿 52.64 44.65 1.46 海通证券 21.72 18.10 1.49 华能国际 7.49 9.42 0.99 大唐发电 5.64 3.58 1.95 华电国际 5.58 6.21 1.11 中煤能源 6.15 4.11 1.86 中国神华 18.39 20.35 1.12 中国石油 11.08 8.71 1.58 兖州煤业 12.85 6.31 2.53 中国石化 5.89 6.23 1.17 上海石化 4.21 2.35 2.22 中海油服 18.74 12.22 1.90 仪征化纤 6.17 2.40 3.19 中国铝业 5.24 3.62 1.80 江西铜业 17.62 13.08 1.67 洛阳钼业 11.36 4.83 2.92 紫金矿业 3.49 2.26 1.92 马钢股份 3.33 2.11 1.96 鞍钢股份 5.39 5.74 1.16 重庆钢铁 3.13 1.46 2.66 海螺水泥 20.27 26.45 0.95 洛阳玻璃 9.46 2.74 4.28 京城机电 7.33 2.97 3.06 中联重科 6.08 4.88 1.55 金隅股份 9.36 6.80 1.71 中国国航 7.75 6.63 1.45 东方航空 5.50 3.64 1.87 南方航空 5.07 3.73 1.69 中国远洋 6.15 3.82 2.00 中海集运 4.28 2.32 2.29 中集集团 19.83 14.46 1.70 中海发展 7.70 5.29 1.81 宁沪高速 7.11 9.39 0.94 深高速 8.15 5.64 1.79 成渝高速 4.88 3.14 1.93 皖通高速 6.27 5.61 1.39 广深铁路 4.28 3.85 1.38 中国南车 12.22 9.76 1.55 中国交建 12.00 8.83 1.69 中国铁建 12.63 9.07 1.73 中国中铁 8.35 6.03 1.72 长城汽车 51.09 49.40 1.28 比亚迪 50.42 34.45 1.82 广汽集团 8.50 7.44 1.42 青岛啤酒 39.97 50.40 0.98 白云山 30.65 26.60 1.43 新华制药 8.40 3.56 2.93 海信科龙 9.82 6.92 1.76 南京熊猫 12.12 5.99 2.51 晨鸣纸业 6.62 3.76 2.18 上海医药 17.66 16.42 1.33 中兴通讯 20.23 17.36 1.45 东方电气 19.24 15.86 1.50 潍柴动力 26.90 31.90 1.05 东北电气 4.84 1.67 3.60 广船国际 38.29 22.30 2.13 经纬纺机 18.18 9.28 2.43 昆明机床 7.25 2.99 3.01 一拖股份 12.84 5.30 3.01 北辰实业 4.29 2.41 2.21 创业环保 11.18 4.90 2.83 中国中冶 4.00 2.22 2.24 金风科技 14.12 11.66 1.50 丽珠 48.92 38.25 1.59 万科 12.77 17.68 0.90 中国北车 13.24 10.38 1.58 郑煤机 7.62 4.71 2.01 大连港 5.14 2.59 2.46 山东墨龙 9.66 3.04 3.94 浙江世宝 26.68 7.15 4.63 复星医药 22.92 25.65 1.11 光大银行 4.09 4.15 1.22 东江环保 36.54 25.55 1.77 上海电气 9.70 4.42 2.72 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消