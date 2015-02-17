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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 16:05 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月17日

路透香港2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:04时，1
港元=0.80609人民币 )
     
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.55%，高
于上交易日收盘的22.44%。
    
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                           4.49            5.68          0.98
 建设银行                                           5.60            6.44          1.08
 中国银行                                           4.10            4.40          1.16
 农业银行                                           3.31            3.85          1.07
 招商银行                                          14.52           17.90          1.01
 中信银行                                           6.75            5.79          1.45
 交通银行                                           6.10            6.59          1.15
 民生银行                                           9.24            9.14          1.25
 中国人寿                                          38.36           32.20          1.48
 中国平安                                          70.58           85.95          1.02
 中国太保                                          34.81           38.80          1.11
 中信证券                                          29.18           26.80          1.35
 新华人寿                                          52.64           44.65          1.46
 海通证券                                          21.72           18.10          1.49
 华能国际                                           7.49            9.42          0.99
 大唐发电                                           5.64            3.58          1.95
 华电国际                                           5.58            6.21          1.11
 中煤能源                                           6.15            4.11          1.86
 中国神华                                          18.39           20.35          1.12
 中国石油                                          11.08            8.71          1.58
 兖州煤业                                          12.85            6.31          2.53
 中国石化                                           5.89            6.23          1.17
 上海石化                                           4.21            2.35          2.22
 中海油服                                          18.74           12.22          1.90
 仪征化纤                                           6.17            2.40          3.19
 中国铝业                                           5.24            3.62          1.80
 江西铜业                                          17.62           13.08          1.67
 洛阳钼业                                          11.36            4.83          2.92
 紫金矿业                                           3.49            2.26          1.92
 马钢股份                                           3.33            2.11          1.96
 鞍钢股份                                           5.39            5.74          1.16
 重庆钢铁                                           3.13            1.46          2.66
 海螺水泥                                          20.27           26.45          0.95
 洛阳玻璃                                           9.46            2.74          4.28
 京城机电                                           7.33            2.97          3.06
 中联重科                                           6.08            4.88          1.55
 金隅股份                                           9.36            6.80          1.71
 中国国航                                           7.75            6.63          1.45
 东方航空                                           5.50            3.64          1.87
 南方航空                                           5.07            3.73          1.69
 中国远洋                                           6.15            3.82          2.00
 中海集运                                           4.28            2.32          2.29
 中集集团                                          19.83           14.46          1.70
 中海发展                                           7.70            5.29          1.81
 宁沪高速                                           7.11            9.39          0.94
 深高速                                             8.15            5.64          1.79
 成渝高速                                           4.88            3.14          1.93
 皖通高速                                           6.27            5.61          1.39
 广深铁路                                           4.28            3.85          1.38
 中国南车                                          12.22            9.76          1.55
 中国交建                                          12.00            8.83          1.69
 中国铁建                                          12.63            9.07          1.73
 中国中铁                                           8.35            6.03          1.72
 长城汽车                                          51.09           49.40          1.28
 比亚迪                                            50.42           34.45          1.82
 广汽集团                                           8.50            7.44          1.42
 青岛啤酒                                          39.97           50.40          0.98
 白云山                                            30.65           26.60          1.43
 新华制药                                           8.40            3.56          2.93
 海信科龙                                           9.82            6.92          1.76
 南京熊猫                                          12.12            5.99          2.51
 晨鸣纸业                                           6.62            3.76          2.18
 上海医药                                          17.66           16.42          1.33
 中兴通讯                                          20.23           17.36          1.45
 东方电气                                          19.24           15.86          1.50
 潍柴动力                                          26.90           31.90          1.05
 东北电气                                           4.84            1.67          3.60
 广船国际                                          38.29           22.30          2.13
 经纬纺机                                          18.18            9.28          2.43
 昆明机床                                           7.25            2.99          3.01
 一拖股份                                          12.84            5.30          3.01
 北辰实业                                           4.29            2.41          2.21
 创业环保                                          11.18            4.90          2.83
 中国中冶                                           4.00            2.22          2.24
 金风科技                                          14.12           11.66          1.50
 丽珠                                              48.92           38.25          1.59
 万科                                              12.77           17.68          0.90
 中国北车                                          13.24           10.38          1.58
 郑煤机                                             7.62            4.71          2.01
 大连港                                             5.14            2.59          2.46
 山东墨龙                                           9.66            3.04          3.94
 浙江世宝                                          26.68            7.15          4.63
 复星医药                                          22.92           25.65          1.11
 光大银行                                           4.09            4.15          1.22
 东江环保                                          36.54           25.55          1.77
 上海电气                                           9.70            4.42          2.72
                                                                                                
                             
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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