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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 19:36 BJT

更正-印尼央行：意外降息25个基点至7.50%，2012年以来首次降息

(因英文原文有误，内文和标题中应为“2012年”以来首次降息，非“2011年”)

路透雅加达2月17日 - 印尼央行周二意外下调指标利率25个基点至7.50%，为2012年以来首次降息；央行称利率水平与推动通胀率回到目标区间的努力一致。

印尼央行还将隔夜存款工具利率(FASBI)下调25个基点至5.50%，但贷款工具利率维持在8.00%不变。

接受路透访问的20名分析师，全部预期印尼央行维持指标利率不变，但两位分析师称央行也有可能降息25个基点，抵消去年11月加息幅度。

印尼1月通胀率为6.96%。央行目标是通胀率到2015年降至3-5%。(完)

(编译 王兴亚；审校 蔡美珍/张若琪)
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