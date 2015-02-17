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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 17:20 BJT

欧洲政经：希腊债务问题若未达协议，将有严重后果--英国财政大臣

路透布鲁塞尔2月17日 - 英国财政大臣欧思邦周二敦促各方就希腊债务问题达成协议，称若不能达成协议，将对经济稳定造成严峻后果。

他在抵达参加欧盟财长会议时表示，若达不成协议，“对经济和金融稳定的影响将是非常严重的”。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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