路透伦敦2月17日 - 以下为ING分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：持续整固下行趋势，在1.1525-1.1650区域有强阻力，下弯的50日均线位置在1.1777。在整固期间，只要没有突破小时图上的1.1370-1.1385阻力区，短线可能有卖压。预期整固型态将持续，小时图必须收在1.1270下方，才能预期至少会测试前低1.1098，但我们并不预期短期内小时图会收在1.1270之下。这表示在较长线下行趋势中，汇价将陷于横盘波动。我们仍预计较长线在1.1098下方触及新低，也就是未来几周。
美元/日圆：日线图显示，在预期中的偏多突破121.50阻力过程中，将有一波整图。目前，汇价盘旋50日均线位置117.67附近。在短期上升趋势通道低端117.85上方，短线偏向上行的走势仍在。若跌破这个支撑线，将改变我们短线评估至“中性”，预料会再次测试116.25支撑，可能跌至115.00，然后再展开下一波上涨。
美元指数：日线图显示在上行趋势之中的一段暂停，下行的可能性很有限，93.50及50日均线位置92.06之间有强劲支撑。我们认为这段暂停只是短暂的，之后可望继续上行趋势，收在95.50阻力之上。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1370 1.1352 +0.16 -6.01 1.2097
美元/日圆 118.69 118.46 +0.19 -0.83 119.68
欧元/日圆 134.95 134.48 +0.35 -6.78 144.77
美元/瑞郎 0.9330 0.9315 +0.16 -6.15 0.9941
英镑/美元 1.5351 1.5357 -0.04 -1.43 1.5573
美元/加元 1.2435 1.2465 -0.24 +7.03 1.1618
澳元/美元 0.7794 0.7768 +0.33 -4.58 0.8168
新西兰元/美元 0.7511 0.7498 +0.17 -3.67 0.7797
欧元/瑞郎 1.0609 1.0578 +0.29 -11.78 1.2026
欧元/英镑 0.7403 0.7392 +0.15 -4.54 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5244 9.5537 -0.31 +0.59 9.4688
美元/挪威克朗 7.5370 7.5670 -0.40 +0.87 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 王洋)