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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 18:03 BJT

欧洲政经：西班牙经济部长称对希腊债务问题有一系列“红线”限制

路透布鲁塞尔2月17日 - 西班牙经济部长德金多斯周二表示，希腊政府必须明确说明他们想怎样做来打破债务僵局，但其他国家对达成协议已经设定了一系列红线，包括全额偿付债务等条件。

德金多斯称，希腊政府与债权人机构的立场存在相当的差距。

“希腊政府必须做的就是说明他们想怎样做以及他们准备好要怎样做，针对此问题有一系列的红线...债务必须全额偿付。”他在抵达欧盟财长会议时对记者表示。

“现在要看希腊政府的了...以合理逻辑而言，我们将尽力避免失败。在规则框架内，西班牙持建设性的态度。”德金多斯说道，他不认为希腊面临最后通牒。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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