更新版 1-台湾货币市场：短率封关日平稳，银行冲刺负数超额以应对年后资金回流

* 换新钞令资金分配不均，但无碍调度

* 跨月拆款交投踊跃，预估月底不致紧俏

* 跨月短票区间下调，通货回笼预期致供不应求 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 林妙容

路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周二稳定交投。资金调度人士指出，由于市场预期农历春节后资金回流将造成去化压力，多数银行均把握封关日努力开出负数，以免年后帐上积数难以减低。

一大型银行交易员指出，今日超额准备将以六倍计算(年假期间合计六日)，如果银行无法以放款、买票等管道去化资金，有些银行也选择以SWAP(换汇交易)将台币换为美元，以减轻多余台币堆积帐上的压力。只要能在今日开出负数，就能有效抵减年后资金回流造成的快速积数累积。

〞央行今天怎么收也是重头戏，收得乾净的话积数就不会累在帐上。〞一位银行交易员说。

资金调度人士指出，央行近日的隔夜冲销力道不弱，上日也传出加大冲销力道，加上银行库存现金因民众陆续提领新钞而有所下降，上日超额准备已转为负数。只要今日央行稳定收受隔夜存单，银行间资金浮滥的情况预料有机会改善。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，周一通货发行数来到2兆1,076.5亿台币，较1月9日约增加3,941.64亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.390%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.490%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率未成交；两周拆款利率区间在0.388-0.470%，上日在0.388-0.490%。

**短票市况清淡，利率稳定**

短票市场方面，交易人士表示，短票交易量明显萎缩，仍以到期续作为主，市况清淡。

交易员指出，由于今日是封关日，此前多数交易已避开今日落点，剩余的少数交易不再变动利率，以顺利交易完成为主，早早已弥平资金缺口，正式进入休假状态。

〞中小型银行还是有些要买票，但钱真的太多了，也没办法都做。〞一位大型票券商交易主管说。

今日票券商与银行承作的跨月短票利率在0.58-0.60%，和上日相同；跨过3月季底的60天期自保短票大区间在0.61-0.63%，也与上日相似。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.602%，前日平均利率0.606%。

台湾央行周二公布，共发行967亿台币存单。与今日存单到期金额968亿台币相较，存单发行余额减1亿。

明日起本地市场因农历年假而休市。农历年后开盘首日为2月24日(周二)，当天存单到期金额5,779.5亿台币，其余交易日落点为周三2,279.50亿、周四3,088.50亿。周五因本地假期市场再度休市。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为139台币，累积至23日超额准备为2,414亿台币、加计前期1%的超额准备为3,705亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率封关日持平上日。交易员表示，农历春节长假将在明日展开，今日市场只有少数票券商开门，尽管投信仍然钱多，但券源明显不足，一早交易很快就全部底定，进入休假状态。

一留守的证券商表示，今日没有交易，只有留守，市场上开门的证券商少之又少。

不过另一大型票券商交易主管指出，因证券商不开门，投信资金涌向票券商；也有交易员指出，今日只有少量续作，因多数交易员已提前休假。

〞钱推到不能再推，但我们也没券了。〞上述开门营业的票券商主管说。

观察年后当周三个交易日的资金变化，交易员指出，三个交易日还是有国际债券交割，对寿险和投资的资金供应仍有一定影响，加上又是月底，且2月28日连假在即，预估年后通货回笼的速度不会太快，仍须小心以对。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.64-0.65%，大致同上日，且只有十分少量交易。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，均跟上日报价相同。