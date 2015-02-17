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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 17:59 BJT

英国金融市场：通胀数据公布后英镑一度下跌，股市小幅上涨

路透2月17日 - 英国股市富时100指数 周二小涨，英镑短暂下跌后回升，之前公布的英国通胀数据大致符合预期。

英镑兑美元 在一度下跌后转升，截至0940GMT报1.5367美元，当日跌幅不到0.1%。英镑兑欧元 跌约0.25%报0.7407英镑。

英国1月CPI按年增幅降至0.3%，为1989年编纂数据以来最低，5月大选前消费者承受的压力减轻，同时也让英国央行有时间暂不升息。

英国公债价格无甚变动。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)
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