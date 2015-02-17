欧洲政经：塞浦路斯敦促希腊打破僵局，同债权人达成协议

路透尼科西亚2月17日 - 塞浦路斯周二敦促其亲密盟友希腊与国际贷款人达成协议，称有关纾困计划前途的僵局显然应该由希腊来打破。

“我相信希腊政府知道现实的情况，需要采取行动；如果他们想要延长这个计划，现在就必须提出请求，”塞浦路斯财长Harris Georgiades对国家电台表示。

“如果他们不想那么做，我觉得他们应该已经找到让希腊国家和经济继续获得资金的其他办法，”他这样说到，不过对此没有给予具体解释。

Georgiades称，塞浦路斯对希腊的支持是毋庸置疑的。但当问及是什么样的支持时，他表示：“(希腊)需要的支持是什么，还不知道。”

由于国内人口多数为希腊族，塞浦路斯和希腊的政治文化联系非常紧密，但Georgiades的讲话似乎标志着该国不再一味盲目支持希腊。(完)