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债券 | 2015年 2月 17日 星期二 18:10 BJT

德国经济：2014年制造业雇佣人数创纪录高点

路透柏林2月17日 - 德国联邦统计局周二公布的数据显示，去年底时德国制造业雇佣人数升至纪录高点530万人，突显出德国制造业的强劲发展势头。

联邦统计局称，雇佣人数增加约5.7万人，总数达到2005年开始统计该项数据以来的最高水准。

德国工商联会(DIHK)预测这股上升的趋势将会持续下去，部分因为出口繁荣。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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