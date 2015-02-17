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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 18:23 BJT

希腊经济：1月通缩率扩大至2.8%，消费者物价连续第23个月下跌

路透雅典2月17日 - 统计部门周二公布的数据显示，希腊1月消费者
物价同比下降2.8%，年通缩速度较12月时的2.6%加快。
    
    希腊的消费者物价调和指数(HICP)亦加快下滑，1月降幅为2.8%，略
快于路透调查中分析师预期的2.7%。
    
    希腊2013年全年消费者物价较上年平均下降1.3%。
    
    由于削减薪资和养老金，且经济严重衰退形成物价下跌压力，希腊最
近23个月一直处在通缩状态。(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 高琦)
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