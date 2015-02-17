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债券 | 2015年 2月 17日 星期二 18:37 BJT

欧洲政经：希腊副外长称将不会被胁迫或接受最后通牒，不会寻求延长纾困

路透雅典2月17日 - 希腊副外长称：

* 将不会被胁迫或接受最后通牒，不会寻求延长纾困

* 将达成“谨慎乐观的”协议，不希望考虑其他选项.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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