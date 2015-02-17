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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 18:56 BJT

欧洲政经：希腊政府官员称不接受最后通牒，但达成协议是可行的

路透雅典2月17日 - 希腊政府官员周二称：

* 希腊政府聚焦于通过谈判与欧盟伙伴达成互惠的解决办法

* 达成协议“是完全可行的”

* 希腊政府将不会接受任何最后通牒.(完)
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