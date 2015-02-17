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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 20:29 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因对英国经济前景的乐观情绪有所复苏

“我们认为市场一直非常关注经济的复苏迹象。在仓位显示市场仍在做空英镑的情况下，其存在进一步上涨的空间。”

英国股市FTSE 100指数 在通胀率数据公布后进入上涨区间。

数据显示英国1月CPI按年增幅降至0.3%，为1989年编纂数据以来最低，缓解了消费者面临的压力，并给予英国央行更多暂不加息的空间。

这也应对英镑产生影响。不过在市场将英国首次加息预期时间推至2016年后期之后，市场又前移了预期时间，目前预计时间是明年初。(完)

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