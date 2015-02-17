欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因对英国经济前景的乐观情绪有所复苏

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
“我们认为市场一直非常关注经济的复苏迹象。在仓位显示市场仍在做空英镑的情况下，其存在进一步上涨的空间。”
英国股市FTSE 100指数 在通胀率数据公布后进入上涨区间。
数据显示英国1月CPI按年增幅降至0.3%，为1989年编纂数据以来最低，缓解了消费者面临的压力，并给予英国央行更多暂不加息的空间。
这也应对英镑产生影响。不过在市场将英国首次加息预期时间推至2016年后期之后，市场又前移了预期时间，目前预计时间是明年初。(完)
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中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消