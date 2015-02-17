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市场报道 | 2015年 2月 17日 星期二 22:42 BJT

美国股市：开盘基本持平，标普500指数仍接近纪录高位

路透纽约2月17日 - 在上一交易日标普500指数创纪录收盘高位后，美国股市周二基本开平盘，投资者继续关注希腊债务协议的不确定性和乌克兰停火协议。

道琼工业指数 下跌26.69点，或0.15%，至17,992.66点；标准普尔500指数 下滑2.5点，或0.12%，至2,094.49点；Nasdaq指数 下跌4.49点，或0.09%，至4,889.35点。(完)
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