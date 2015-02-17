版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 23:08 BJT

美国数据：2月NAHB房屋市场指数为10月来最低的55，1月为57

路透纽约2月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国2月住宅建筑商信心指数连续第二个月下降，跌至10月来最低，但仍显示更多建筑商认为市场状况利多。

NAHB在声明中表示，2月NAHB/富国房屋市场指数为55，1月为57。接受路透访问的分析师的平均预期为58。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来也在50以上。

“在过去八个月，信心水准一直保持在50多的中高位，这符合持续温和复苏状况”NAHB主席Kevin Kelly说。

“稳健的就业增长，可以承受的房价以及按揭利率在历史低点都有助于释放不断增长的被压抑需求，并令楼市在未来一年保持前行。”

独栋房屋销售分项指标由62降至61，为10月来首次下降。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标为持平于1月的60。未来买家活动指数降至39，连跌第二个月，1月为44。(完)

(编译 李军；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐