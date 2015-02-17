美国数据：2月NAHB房屋市场指数为10月来最低的55，1月为57

香港已公布经济指标--2017/5/5
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透纽约2月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国2月住宅建筑商信心指数连续第二个月下降，跌至10月来最低，但仍显示更多建筑商认为市场状况利多。
NAHB在声明中表示，2月NAHB/富国房屋市场指数为55，1月为57。接受路透访问的分析师的平均预期为58。
读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来也在50以上。
“在过去八个月，信心水准一直保持在50多的中高位，这符合持续温和复苏状况”NAHB主席Kevin Kelly说。
“稳健的就业增长，可以承受的房价以及按揭利率在历史低点都有助于释放不断增长的被压抑需求，并令楼市在未来一年保持前行。”
独栋房屋销售分项指标由62降至61，为10月来首次下降。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标为持平于1月的60。未来买家活动指数降至39，连跌第二个月，1月为44。(完)
(编译 李军；审校 利棣儿)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消
路透班罗加尔5月5日 - 国际金价周五走高，油价及铁矿石价格下滑拖累股市挫低，促使投资人转进黄金避险，但金价仍恐创下近六个月来最大单周跌幅。 0746GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,233.10美元。 “金价在亚洲上扬。油价及铁矿石今天在亚洲崩跌后，交易员逃向避险资产。对于中国经济成长及石油输出国组织(OPEC)下个可能动作的不安情绪，很可能是主导本周尾声市况的最大因素，”OANDA市场分析师Jeffrey Halley称。 “此外，在今晚美国非农就业数据及周日法国大选等风险事件之前， 交易商也倾向于选择避险第一，”Halley称。 美国期金 涨0.4%至每盎司1,233.40美元。 金价较周四所及七周低位1,225.20美元小涨，周线料下跌3%左右，为 截至11月11日当周以来最大百分比跌幅。 “当前的小幅上扬可能只是今晚非农就业报告之前的小规模平仓所致 ，是近几天下跌后的一次迟来的反弹，”ABC Bullion首席经济学家Jorda n Eli