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货币新闻 | 2015年 2月 18日 星期三 00:35 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.13

路透华盛顿2月17日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.015 价格 99.996208 高值得标比率 26.85% 投标倍数 4.13 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,662,800 总投标 107,294,837,800 竞争性投标得标 25,507,227,000 非竞争性投标得标 393,435,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/02/19 到期日 2015/05/21 CUSIP码 912796FJ3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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