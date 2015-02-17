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货币新闻 | 2015年 2月 18日 星期三 00:03 BJT

USDA报告：2月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 02/05/2015    01/29/2015    01/29/2015    02/06/2
014     
                  初值         修正值          前值
    小麦        401,937       397,906       397,661       316,93
7
    燕麦              0             0             0             
0 
    大麦         17,742         1,396         1,396           29
9
    玉米        724,900       701,389       700,990       843,34
0
    高粱        271,967       171,551       122,478       113,58
6
    大豆      1,335,647     1,486,323     1,485,490     1,484,53
0
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    15,945,345     22,841,583
    燕麦           200          1,855
    大麦       142,430        140,629
    玉米    16,392,160     16,151,426
    高粱     4,289,417      1,562,206
    大豆    40,291,040     34,585,696
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 李军；审校 利棣儿)
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