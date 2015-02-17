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货币新闻 | 2015年 2月 18日 星期三 01:04 BJT

表格：美国1月大豆压榨量降至1.62675亿蒲式耳--NOPA

路透2月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2015年1月 2014年12月 2014年1月

压榨量(1,000蒲式耳) 162,675 165,383 156,943

豆粕出口量(短吨) 1,012,383 1,004,548 787,961

豆粕产量(吨) 3,850,273 3,906,004 3,708,703

出粕率(磅/蒲式耳) 47.34 47.24 47.26

豆油产量(百万磅) 1,823.9 1,849.4 1,813.7

出油率(磅/蒲式耳) 11.21 11.18 11.56

豆油库存(1,000磅) 1,228,065 1,067,564 1,794,110(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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