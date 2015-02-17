欧元债市：希腊公债下跌但没有出现恐慌情绪，此前希腊与欧盟谈判破裂

* 希腊公债收益率上升，但低于近期触及的峰值

* 许多市场人士预料希腊和欧盟最终达成折衷方案

* 希腊问题对较低评级欧元区公债的拖累有限

路透伦敦2月17日 - 希腊公债市场周二下跌，但跌幅有限，因预料希腊和欧盟将最终找到折衷方案。

希腊公债收益率上升最多110个基点，希腊股市挫跌2.5%，以希腊市场流动性的标准来看，希腊股市的跌幅有限。两个市场均脱离上周触及的极端水平。

市场对希腊拒绝延长救助计划六个月的反应，显示投资者对希腊未来在欧元区的前景的忧虑加重，但市场并没有出现恐慌。

希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判周一破裂，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。

希腊10年期公债 收益率上涨71个基点，报10.63%，三年期公债 收益率大涨110个基点，报18.75%。上周10年期公债收益率迫近12%，三年期公债收益率升至22%以上，此为2012年希腊濒临违约边缘来首见水平。