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市场报道 | 2015年 2月 18日 星期三 04:22 BJT

纽约期市：ICE期棉放量跳升至逾四个月高位，止损买单令升势扩大

路透纽约2月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周二跳升至2014年10月来最高水平，因看多技术前景和交易所棉花库存处于低位，引发止损买单，令棉花价格升幅被放大。

交投最活跃的ICE-5月期棉合约 盘中跳涨至64.74美元，收涨1.21美分，或1.9%，报每磅64.53美分，成交放量。

ICE提供的最新数据显示，交易所棉花库存周一维持在10,685包不变，徘徊在2012年底来的最低位附近。

Logic Advisors的Ron Lawson表示，棉花价格升穿之前的高位，引发买盘。

周二棉花上涨，令次月棉花合约接近技术超买区域。其14日相对强弱指标上升至69.064，为2014年1月来最高。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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