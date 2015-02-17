纽约期市：ICE期棉放量跳升至逾四个月高位，止损买单令升势扩大

香港已公布经济指标--2017/5/5
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透纽约2月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周二跳升至2014年10月来最高水平，因看多技术前景和交易所棉花库存处于低位，引发止损买单，令棉花价格升幅被放大。
交投最活跃的ICE-5月期棉合约 盘中跳涨至64.74美元，收涨1.21美分，或1.9%，报每磅64.53美分，成交放量。
ICE提供的最新数据显示，交易所棉花库存周一维持在10,685包不变，徘徊在2012年底来的最低位附近。
Logic Advisors的Ron Lawson表示，棉花价格升穿之前的高位，引发买盘。
周二棉花上涨，令次月棉花合约接近技术超买区域。其14日相对强弱指标上升至69.064，为2014年1月来最高。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消
路透5月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周四较周三减少0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,427,214.6 5月4日 27,436,446.4 5月3日 -9,231.8 -0.03% iShares 334,777,489.2 5月4日 334,777,489.2 5月3日 0.0 0.00% (完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)