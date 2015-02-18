《香港报摘》--经济日报2月18日

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
**头版头条**
--市建局拟将启德“焕然壹居”其中两幢、逾200个单位，转作“贵价居屋”出售，申请者入息及资产上限，或较房委会的居屋高。
**其他**
--数码通 中期纯利按年增五成至4.7亿港元，并宣派中期股息每股0.27港元。期内每月每户平均收入（ARPU）跌6%，加上受成本上涨影响，管理层称公司来年有加价压力。
--中国国家开发银行 计划在年内，将旗下两家子公司分拆到香港上市，最高集资额料为25亿美元。
--茂业国际 去年纯利升七成至13.6亿元人民币，惟扣除非经营性收益后，纯利不升反跌，按年倒退28.9%至488万元人民币，集团料今年销售收益与去年相若。
--本月底为银行的税贷业务最后冲刺期，普遍于2月28日截止；业界指今年的税贷申请，无论以贷款额或宗数计皆倍升，但估计贷息已见底。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22