《香港报摘》--经济日报2月18日

**头版头条**

--市建局拟将启德“焕然壹居”其中两幢、逾200个单位，转作“贵价居屋”出售，申请者入息及资产上限，或较房委会的居屋高。

**其他**

--数码通 中期纯利按年增五成至4.7亿港元，并宣派中期股息每股0.27港元。期内每月每户平均收入（ARPU）跌6%，加上受成本上涨影响，管理层称公司来年有加价压力。

--中国国家开发银行 计划在年内，将旗下两家子公司分拆到香港上市，最高集资额料为25亿美元。

--茂业国际 去年纯利升七成至13.6亿元人民币，惟扣除非经营性收益后，纯利不升反跌，按年倒退28.9%至488万元人民币，集团料今年销售收益与去年相若。

--本月底为银行的税贷业务最后冲刺期，普遍于2月28日截止；业界指今年的税贷申请，无论以贷款额或宗数计皆倍升，但估计贷息已见底。（完）

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