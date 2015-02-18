《香港报摘》--信报2月18日

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
**头版头条**
--A股周二以七连升告别马年，七天累涨5.6%，全年更飙59.7%，相比蛇年跌逾16%，沪指 在马年大翻身，录得自2006年以来的八年最大升幅。
**其他**
--美高梅中国 公布，支付牌照前的全年经调整除税、息、折旧及摊销前溢利（EBITDA）增长5%，宣派特别股息及末期股息合计每股1.061港元。同时，其路氹项目将于2016年秋季开业，可容纳500张赌枱。
--亚洲电视拖欠通讯事务管理局多笔牌照费，连利息合共拖欠共1,000万港元，部分款项的还款期限为周三（18日），如未能如期缴交，亚视牌照或遭吊销。
--桑德国际 股价急泻三成后，2月17日再发澄清公告，指Emerson Analytics第二份报告“明显有人试图进一步阻挠复牌”且“荒诞不经”，称已将事件转介证监会安排调查。
--市场研究机构IDC公布报告，小米去年第四季夺得13.7%市占率，较苹果 12.3%为高，亦力压华为 、联想 及三星 。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22