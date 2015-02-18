《香港报摘》--信报2月18日

**头版头条**

--A股周二以七连升告别马年，七天累涨5.6%，全年更飙59.7%，相比蛇年跌逾16%，沪指 在马年大翻身，录得自2006年以来的八年最大升幅。

**其他**

--美高梅中国 公布，支付牌照前的全年经调整除税、息、折旧及摊销前溢利（EBITDA）增长5%，宣派特别股息及末期股息合计每股1.061港元。同时，其路氹项目将于2016年秋季开业，可容纳500张赌枱。

--亚洲电视拖欠通讯事务管理局多笔牌照费，连利息合共拖欠共1,000万港元，部分款项的还款期限为周三（18日），如未能如期缴交，亚视牌照或遭吊销。

--桑德国际 股价急泻三成后，2月17日再发澄清公告，指Emerson Analytics第二份报告“明显有人试图进一步阻挠复牌”且“荒诞不经”，称已将事件转介证监会安排调查。

--市场研究机构IDC公布报告，小米去年第四季夺得13.7%市占率，较苹果 12.3%为高，亦力压华为 、联想 及三星 。（完）

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