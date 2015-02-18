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亚洲 | 2015年 2月 18日 星期三 09:02 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月18日

路透香港2月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7586港元 )
  
    美国股市周二上涨，道琼工业指数 上升28.23点，或0.16%，至18,047.58点，标普500指数升至2,100点以上，创收盘纪录高位，因投资者对希腊和债权人将达成
债务协议的乐观情绪再度增强，且公债被抛售。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                   
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                               
 中海油                       145.220    1.42      49278            11.267       1.69
 中国铝业                      11.670   -0.17      10269             3.622       0.05
 中国移动                      68.710    0.01     224726           106.619      -0.54
 中国人寿                      62.030    0.55      39907            32.084      -0.36
 中石油                       113.890    1.88      55977             8.836       1.45
 中石化                        83.120    3.73      44565             6.449       3.51
 汇丰控股                      46.260    0.28    1813117            71.783      -0.37
 中电信                        63.350    0.17      16309             4.915       0.31
 中国联通                      16.790   -0.65     103552            13.027       0.36
 兖州煤业                       8.070    0.25      10351             6.261      -0.77
 华能国际                      48.570    1.15      14980             9.421       0.01
 南方航空                      24.150    3.12       7886             3.747       0.47
 东方航空                      23.580    1.59       7605             3.659       0.52
 中芯国际                       4.500   -3.85       8077             0.698      -1.65
  （完）

 (整理　梁慧仪)
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