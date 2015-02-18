《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月18日

路透香港2月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7586港元 ) 美国股市周二上涨，道琼工业指数 上升28.23点，或0.16%，至18,047.58点，标普500指数升至2,100点以上，创收盘纪录高位，因投资者对希腊和债权人将达成 债务协议的乐观情绪再度增强，且公债被抛售。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 145.220 1.42 49278 11.267 1.69 中国铝业 11.670 -0.17 10269 3.622 0.05 中国移动 68.710 0.01 224726 106.619 -0.54 中国人寿 62.030 0.55 39907 32.084 -0.36 中石油 113.890 1.88 55977 8.836 1.45 中石化 83.120 3.73 44565 6.449 3.51 汇丰控股 46.260 0.28 1813117 71.783 -0.37 中电信 63.350 0.17 16309 4.915 0.31 中国联通 16.790 -0.65 103552 13.027 0.36 兖州煤业 8.070 0.25 10351 6.261 -0.77 华能国际 48.570 1.15 14980 9.421 0.01 南方航空 24.150 3.12 7886 3.747 0.47 东方航空 23.580 1.59 7605 3.659 0.52 中芯国际 4.500 -3.85 8077 0.698 -1.65 （完） (整理 梁慧仪)