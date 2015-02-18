《香港报摘》--其他报纸重要消息2月18日

** 明报**

--新城发展 去年全年纯利10.25亿元人民币，按年增4.5%；公司行政总裁王振华表示，今年可售货值达到540亿元，而销售目标为280亿元，去年底公司总土地储备约1,556万平方米，足够未来4-5年发展。

--LED照明及物业分租服务商德普科技 有意收购法国足球俱乐部索察(Football Club Sochaux-Montbeliard)，可能代价为700万欧元，希望藉此收购加强其在法国乃至整个欧洲推广及宣传旗下“LEDUS”LED品牌。

**星岛日报**

--汇控 将于下周一公布去年全年业绩，综合部分证券商的预测，估计汇控去年的除税前盈利介乎198.6-217.72亿美元，按年下跌3.5-12%。

**东方日报**

--面临清盘危机的旭光 表示，接获一名白武士有兴趣投资该公司，现正就可能重组计划与有关白武士商讨，其股份继续停牌。

--和黄 再次就旗下3意大利与当地竞争对手Wind的合并事宜进行积极磋商。和黄及Wind主要股东VimpelCom的发言人对此均未有置评，但据意大利的媒体指出，双方可能于日内正式公布合并计划。

**苹果日报**

--车位备受资金追捧，香港兴业 刚以1.28亿港元购入新界屯门中央广场公众停车场，回报逾五厘。

**文汇报**

--建业地产 公布投得四幅位于郑州市高新区的土地使用权，总金额5.81亿元人民币，总占地面积约94,158平方米，预计总建筑面积约583,558平方米。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘