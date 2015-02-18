《香港报摘》--其他报纸重要消息2月18日

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
** 明报**
--新城发展 去年全年纯利10.25亿元人民币，按年增4.5%；公司行政总裁王振华表示，今年可售货值达到540亿元，而销售目标为280亿元，去年底公司总土地储备约1,556万平方米，足够未来4-5年发展。
--LED照明及物业分租服务商德普科技 有意收购法国足球俱乐部索察(Football Club Sochaux-Montbeliard)，可能代价为700万欧元，希望藉此收购加强其在法国乃至整个欧洲推广及宣传旗下“LEDUS”LED品牌。
**星岛日报**
--汇控 将于下周一公布去年全年业绩，综合部分证券商的预测，估计汇控去年的除税前盈利介乎198.6-217.72亿美元，按年下跌3.5-12%。
**东方日报**
--面临清盘危机的旭光 表示，接获一名白武士有兴趣投资该公司，现正就可能重组计划与有关白武士商讨，其股份继续停牌。
--和黄 再次就旗下3意大利与当地竞争对手Wind的合并事宜进行积极磋商。和黄及Wind主要股东VimpelCom的发言人对此均未有置评，但据意大利的媒体指出，双方可能于日内正式公布合并计划。
**苹果日报**
--车位备受资金追捧，香港兴业 刚以1.28亿港元购入新界屯门中央广场公众停车场，回报逾五厘。
**文汇报**
--建业地产 公布投得四幅位于郑州市高新区的土地使用权，总金额5.81亿元人民币，总占地面积约94,158平方米，预计总建筑面积约583,558平方米。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22