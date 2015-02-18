港报财经评论：业绩料未尽人意，内银新地莫看低--经济日报2月18日

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
业绩料未尽人意，内银新地莫看低/ 林瑞芬 今日是年三十，送马迎羊，先预祝各位读者在羊年财源滚滚，正财横财四方而来！港股昨成交额只有467亿港元，升0.24%至24,784；国指升0.54%至11,998。希腊与欧元区财长就有关债务问题的谈判破裂，希腊拒绝延长原有救助计划6个月，为港股将度长假期内的潜伏黑天鹅。羊看来温顺，但羊年股市恐怕绝不如羊表面看来般温顺，途中必有波动，这主要是美国的货币政策转折左右，环球其他央行竞相加入货币战贬值，亦埋下对金融市场的剧动引子。技术上，恒指忌失守24,300，主要阻力在25,000。 下周一复市，焦点定放回上市公司业绩身上。新鸿基地产 于27日公布2015财年的中期业绩。据瑞银本月发表报告估计其2015财年的中期盈利按年跌13%。摩根大通本周的报告则指，期内由于缺乏大型项目收益入帐，预计其基本盈利按年下跌10%，与瑞银的估计相若，相信市场一般已预计在内。往绩不计，新地中期业绩重点是公司会否公布增加在香港销售的目标。因据摩根大通估计，新地在中期的地产销售收入已接近170亿港元，加上，今年1月已推出CenturyLink录得72亿港元，合计逾240亿港元，在香港地产销售额已经接近2015年全年财年的销售目标，预计即将还有何文田项目的推出等，故摩通相信新地或会提升其在香港的销售目标。这可能是令市场有惊喜。中国内地的地产业务预期，据搜房网和JPM估计，新地中期的合同销售额约为19亿人民币，只是全年目标70亿人民币的34%，相信公司会维持中国内地销售的目标，不会有所修订。 新地另一强项是租金的收入，摩通预测将持续增长的势头，上半年度整体净租金收入料按年增加8%。特别是来自中国的租金收入可能增长达18%，这主要是上海IAPM商城可以全期作盈利贡献。展望未来，除现有的商场，新的投资物业如自上海、广州、香港的元朗，将令新地中期的租金收入维持稳定的增长。新地高层涉贪案已尘埃落定，已回正轨，2月又夺得天水围轻铁天荣站项目，总投资额为70亿人民币。
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春节多开红盘，羊年股市大旺/ 余少文 国企指数在马年已升22%，不过，A股处于牛市，国指今个羊年有望大旺，继续撑保险、证券、支付概念、环保等股份。中国内地股市在马年最后一个交易日造好，当中上证综合指数昨日升24点或0.8%，收报3,246点，并录得七连升，沪深两市成交额只有5,200亿人民币；而国企指数升63点或0.5%，收报11,998点，成交额不足98亿人民币，60%主板H股随大市上升；至于红筹指数跌6点收报4,620点，成交额34亿人民币。 马年虽只余今日的半个交易日，但马年到昨日止已升22%，除非今日半日市大跌2,200点，否则国指在马年双位数升幅是没有悬念，也是五年来最大的升幅。至于上证近年跌多升少，但马年升幅则是八年来最大，反映中资股的强势。当然，强势也归因于沪港通推高A股，从而带升估值偏低的国指。国指羊年会否升，目前无人知，但过去十多年的农历年假期后首个交易日则升多跌少。过去二十二年来录得1倍或以上升幅只有上一个羊年，只要是历史重演，国指升越20,000点创历新高并不困难。数据又显示，若然单年升幅达双位数，则第二年都会续升，即能够连续两年上升，故今个马年双位数上升后，随后的羊年，承接升浪的机会很大，故国指挑战14,000点的机会颇高。 至于上证由2000年计，全年录得升六跌七，跌多升少，又甚少“两年升”。虽然马年升了60%，升幅又集中在去年底，但升幅是2000年以来第二大升幅。第一大升幅在2006年的狗年，当年升了1.4倍，但第二年上证再升50%以上。唯一出现两年升，两年内由1,300点水平升至4,600点水平，反映中国内地股市处于强者愈强的走势下，第二年可续升，如A股不时见到升停板会连续数日，是A股在10%升跌幅限制下被扭曲，故马年强劲升势下，应可延续到第二年即羊年。
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路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22