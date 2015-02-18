港报财经评论：业绩料未尽人意，内银新地莫看低--经济日报2月18日

业绩料未尽人意，内银新地莫看低/ 林瑞芬 今日是年三十，送马迎羊，先预祝各位读者在羊年财源滚滚，正财横财四方而来！港股昨成交额只有467亿港元，升0.24%至24,784；国指升0.54%至11,998。希腊与欧元区财长就有关债务问题的谈判破裂，希腊拒绝延长原有救助计划6个月，为港股将度长假期内的潜伏黑天鹅。羊看来温顺，但羊年股市恐怕绝不如羊表面看来般温顺，途中必有波动，这主要是美国的货币政策转折左右，环球其他央行竞相加入货币战贬值，亦埋下对金融市场的剧动引子。技术上，恒指忌失守24,300，主要阻力在25,000。 下周一复市，焦点定放回上市公司业绩身上。新鸿基地产 于27日公布2015财年的中期业绩。据瑞银本月发表报告估计其2015财年的中期盈利按年跌13%。摩根大通本周的报告则指，期内由于缺乏大型项目收益入帐，预计其基本盈利按年下跌10%，与瑞银的估计相若，相信市场一般已预计在内。往绩不计，新地中期业绩重点是公司会否公布增加在香港销售的目标。因据摩根大通估计，新地在中期的地产销售收入已接近170亿港元，加上，今年1月已推出CenturyLink录得72亿港元，合计逾240亿港元，在香港地产销售额已经接近2015年全年财年的销售目标，预计即将还有何文田项目的推出等，故摩通相信新地或会提升其在香港的销售目标。这可能是令市场有惊喜。中国内地的地产业务预期，据搜房网和JPM估计，新地中期的合同销售额约为19亿人民币，只是全年目标70亿人民币的34%，相信公司会维持中国内地销售的目标，不会有所修订。 新地另一强项是租金的收入，摩通预测将持续增长的势头，上半年度整体净租金收入料按年增加8%。特别是来自中国的租金收入可能增长达18%，这主要是上海IAPM商城可以全期作盈利贡献。展望未来，除现有的商场，新的投资物业如自上海、广州、香港的元朗，将令新地中期的租金收入维持稳定的增长。新地高层涉贪案已尘埃落定，已回正轨，2月又夺得天水围轻铁天荣站项目，总投资额为70亿人民币。

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春节多开红盘，羊年股市大旺/ 余少文 国企指数在马年已升22%，不过，A股处于牛市，国指今个羊年有望大旺，继续撑保险、证券、支付概念、环保等股份。中国内地股市在马年最后一个交易日造好，当中上证综合指数昨日升24点或0.8%，收报3,246点，并录得七连升，沪深两市成交额只有5,200亿人民币；而国企指数升63点或0.5%，收报11,998点，成交额不足98亿人民币，60%主板H股随大市上升；至于红筹指数跌6点收报4,620点，成交额34亿人民币。 马年虽只余今日的半个交易日，但马年到昨日止已升22%，除非今日半日市大跌2,200点，否则国指在马年双位数升幅是没有悬念，也是五年来最大的升幅。至于上证近年跌多升少，但马年升幅则是八年来最大，反映中资股的强势。当然，强势也归因于沪港通推高A股，从而带升估值偏低的国指。国指羊年会否升，目前无人知，但过去十多年的农历年假期后首个交易日则升多跌少。过去二十二年来录得1倍或以上升幅只有上一个羊年，只要是历史重演，国指升越20,000点创历新高并不困难。数据又显示，若然单年升幅达双位数，则第二年都会续升，即能够连续两年上升，故今个马年双位数上升后，随后的羊年，承接升浪的机会很大，故国指挑战14,000点的机会颇高。 至于上证由2000年计，全年录得升六跌七，跌多升少，又甚少“两年升”。虽然马年升了60%，升幅又集中在去年底，但升幅是2000年以来第二大升幅。第一大升幅在2006年的狗年，当年升了1.4倍，但第二年上证再升50%以上。唯一出现两年升，两年内由1,300点水平升至4,600点水平，反映中国内地股市处于强者愈强的走势下，第二年可续升，如A股不时见到升停板会连续数日，是A股在10%升跌幅限制下被扭曲，故马年强劲升势下，应可延续到第二年即羊年。

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