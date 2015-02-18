港报财经评论：希债谈判大打心理战--信报2月18日

希债谈判大打心理战/ 习广思

备受市场关注的欧罗区财长会议，希腊与其他成员国就债务问题谈判胶着多时，结果未正式公布，已有通讯社引述希腊官员称，欧洲提出的要求不合理及不能接受，结果当然是财长会议未能达成协议。翻查近日欧罗区诸国财长言论，法国、意大利等国都倾向让步，只是德国取态过度强硬，希债问题其实不至于去到你死我亡的地步，只是谈判过程要大打心理战。在周一的会议前，对于希腊要求结束紧缩计画，并订定新债务协议，法国财长萨潘表示，欧罗区应放松反对立场，必须尊重希腊的政治变化。意大利财长帕多安称，感到刚刚走上会有正面影响的道路，主要是希腊需要一种长期的可持续策略。西班牙财长路易斯认为，谈判各方还有让步空间，但协议不会很快达成。

这与德国财长释出的强硬态度截然不同，当然法国、意大利及西班牙曾受欧债问题困扰，也不想希债问题有一个赖债结局，导致欧洲金融乱局。德国作为欧罗区大佬，在谈判策略上充当强硬派也十分合理。会后荷兰财长、欧罗集团主席JeroenDijsselbloem表示，欧罗区财长们认为，希腊申请延长目前救助项目是最佳方案，如果希腊申请延期，财长们可以在周五恢复会谈。法国财长萨潘称，可考虑希债技术性延期，并调整之前项目的部分内容，这是目前唯一合理办法。

不过，德国总理默克尔所属基督教民主联盟资深议员HansMichelbach表示，欧盟需要对希腊拒绝欧罗区的提议作出回应，包括立即停止给希腊的一切款项，并将这些资金作为确保希腊偿债的抵押品。希腊政府拒绝延长其救助计划的最新建议后，希腊国债收益率大幅上升，政府两年期债券孳息率为19.14%，按周大升242点子；10年期债券孳息率为10.15%，按年升57点子。不过，欧罗却出奇地强劲，已重越1.14美元，止跌回升。

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美元若被大手推低金价反弹/ 苏子

由于市场仍在等待19日凌晨联储局公布的一月份的议息纪录，故在市场知悉结果前夕，不少投资者也选择离场观望，故17日主要非美元货币及金价均以上落市形式运行，并无明确方向。留意欧罗区财长就希腊新融资计划的谈判虽然已宣布破裂，但却只能刺激美元造好，金价未遭到避险资金追捧而走高。市场解释因美元造好抵销了黄金的避险需求。故稍后金价的表现，将继续受到美元强弱影响。如稍后美滙指数明显跌破本周初的93.90低位收市，配合美滙指数的10天平均线亦可以顺利跌破20天平均线，令美元短线技术走势转劣，相信金价将可望摆脱连日来的上落市走势模式，向上作出突破。

目前较为看淡美元的短线走势，如联储局即将公布的议息纪录了无新意，甚至令市场有藉口炒作联储局最快也要在第四季才有加息机会的话，相信美元将会被大手推低，从而令到目前被市场严重看淡的非美元货币及商品价格短线见底回升，正式扭转近期的大弱势。欧罗兑美元的10天平均线已向上略为突破20天平均线，令滙价的短线技术走势有好转的迹象。如17日晚欧罗兑美元可以企稳在这两条平均线以上波动，最后更以大阳烛在上周五的1.1443高位阻力以上收市，预料随后的走势将不会差得到哪里去，相信本月3日所造的1.1534高位将可突破并挑战上月21日的1.1680高位阻力。

留意目前欧罗兑美元的日线CCI指标已企稳在正方水平，这意味着欧罗兑美元已可摆脱早前的单边市大弱势。若然CCI可以进一步上升至正100阻力以上，相信滙价可望在目前一片看淡声中，顺利突破上述的1.1680高位阻力。近期被市场极度看淡的澳元，近日亦出现明显的反弹势头，执笔时澳元兑美元已上升至0.7824高位，此高位刚好在20天平均线阻力附近。如17日晚能显着突破此阻力收市，预料随后将挑战0.80心理关口。

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