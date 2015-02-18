港报社评：祝愿羊年香港吉祥安泰！--文汇报2月18日

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
马去羊来，今天是大年三十，本报谨向广大读者拜早年，祝大家新春快乐，万事如意，心想事成，身体健康，阖家幸福！祝香港吉祥安泰，繁荣稳定，在“一国两制”的航程中乘风破浪，扬帆远航！祝伟大祖国国运更加昌隆，早日实现中华民族伟大复兴的中国梦！
中国五千年的文化都跟“羊”息息相关。汉字中以“羊”为部首的汉字逾200多个，充分说明“羊”的巨大文化影响力。“羊”象征安泰，“祥”的本字为“羊”，羊成了吉祥福符。羊年在传统文化中被认为是吉祥之年，古语有“三羊开泰”之说，常用作新年起始的祝愿之辞。
“羊”体现正义，作为秉公执法的象征，独角之羊的形象一直用作历代执法者官服图案，此羊对嫌犯“有罪则触，无罪则不触”，极为灵验。非法“占中”虽然已收场，但一众搞手至今仍未受到应有的法律制裁，千方百计逃避刑责。特区政府、司法机构必须坚持依法办事原则，依法处罚“占中”搞手，切实维护香港法治核心价值，维护繁荣稳定，保障市民安居乐业。
张晓明在中联办新春酒会上的致辞，全面、精辟和深刻地回顾过去一年国家和香港不平凡的经历与成就，总结去年非法“占中”事件，提出“四个应当”：一是应当全面准确地理解和落实“一国两制”方针；二是应当倍加珍惜香港的法治优势；三是应当给予青少年更多的关爱；四是应当更加积极地借助国家的发展大势谋求香港的更大发展。“四个应当”具有极强的针对性和权威性，指出香港新一年的发展方向。
羊大为美，汉字中的“美”字，即由“羊”和“大”两字组合而成。祝愿羊年香港吉祥安泰，东方之珠更加璀璨夺目！
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22