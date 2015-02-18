港报社评：祝愿羊年香港吉祥安泰！--文汇报2月18日

马去羊来，今天是大年三十，本报谨向广大读者拜早年，祝大家新春快乐，万事如意，心想事成，身体健康，阖家幸福！祝香港吉祥安泰，繁荣稳定，在“一国两制”的航程中乘风破浪，扬帆远航！祝伟大祖国国运更加昌隆，早日实现中华民族伟大复兴的中国梦！

中国五千年的文化都跟“羊”息息相关。汉字中以“羊”为部首的汉字逾200多个，充分说明“羊”的巨大文化影响力。“羊”象征安泰，“祥”的本字为“羊”，羊成了吉祥福符。羊年在传统文化中被认为是吉祥之年，古语有“三羊开泰”之说，常用作新年起始的祝愿之辞。

“羊”体现正义，作为秉公执法的象征，独角之羊的形象一直用作历代执法者官服图案，此羊对嫌犯“有罪则触，无罪则不触”，极为灵验。非法“占中”虽然已收场，但一众搞手至今仍未受到应有的法律制裁，千方百计逃避刑责。特区政府、司法机构必须坚持依法办事原则，依法处罚“占中”搞手，切实维护香港法治核心价值，维护繁荣稳定，保障市民安居乐业。

张晓明在中联办新春酒会上的致辞，全面、精辟和深刻地回顾过去一年国家和香港不平凡的经历与成就，总结去年非法“占中”事件，提出“四个应当”：一是应当全面准确地理解和落实“一国两制”方针；二是应当倍加珍惜香港的法治优势；三是应当给予青少年更多的关爱；四是应当更加积极地借助国家的发展大势谋求香港的更大发展。“四个应当”具有极强的针对性和权威性，指出香港新一年的发展方向。

羊大为美，汉字中的“美”字，即由“羊”和“大”两字组合而成。祝愿羊年香港吉祥安泰，东方之珠更加璀璨夺目！

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