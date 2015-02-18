港报社评：送马迎羊，愿港和气生财--星岛日报2月18日

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
马年岁晚，不少家庭食团年饭。这个重视一团和气的习俗，充满传统智慧，如果由家庭扩及社会，就能够带来羊年家和万事兴的希望。
有历学家说岁次乙未的羊年可反尅为生，社会经过休养生息，可望平稳中取得进展，“按制”步入安定繁荣。预卜会否成真，某程度视乎事在人为。
有关羊，不少人会联想到羊群效应，或者温驯和善，从负面角度看则是盲从及容易受欺凌，比较少人想到羊是创富能力极高、适应恶劣环境能力极强的动物。
在寒冷的天气，羊会长出厚毛保暖，在又斜又滑的山坡，羊都有本事履险如夷，对这些恶劣环境不哼一声举重若轻克服了过去。
不少人缅怀的“狮子山下”年代社会，有点羊的特质，就算处于困境，仍沉得住气，能够创造出经济奇迹，不断贡献“金蛋”，因而可以在中国恢复行使主权时，得到一国两制的特殊待遇。
马年出现的戾气和纷争，发展成占领行动，后续至议会不合作运动，陷于不同政见者各走极端、尖锐对立的恶性循环，形成“累斗累”的困局。政治方面并无寸进，经济发展为此付出了代价，“家嘈屋闭”令大家都活得不开心。
所谓“物极必反”，社会上已多了人冷静反省须走的路向。期望羊年社会可以从内耗冲突不断消磨的怪圈突围而出，各方以积极和正面的态度，重拾彼此之间的基本尊重，透过对话缓解矛盾。
在此谨祝 大家在新的一年和气生财！
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路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22