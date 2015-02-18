港报社评：送马迎羊，愿港和气生财--星岛日报2月18日

马年岁晚，不少家庭食团年饭。这个重视一团和气的习俗，充满传统智慧，如果由家庭扩及社会，就能够带来羊年家和万事兴的希望。

有历学家说岁次乙未的羊年可反尅为生，社会经过休养生息，可望平稳中取得进展，“按制”步入安定繁荣。预卜会否成真，某程度视乎事在人为。

有关羊，不少人会联想到羊群效应，或者温驯和善，从负面角度看则是盲从及容易受欺凌，比较少人想到羊是创富能力极高、适应恶劣环境能力极强的动物。

在寒冷的天气，羊会长出厚毛保暖，在又斜又滑的山坡，羊都有本事履险如夷，对这些恶劣环境不哼一声举重若轻克服了过去。

不少人缅怀的“狮子山下”年代社会，有点羊的特质，就算处于困境，仍沉得住气，能够创造出经济奇迹，不断贡献“金蛋”，因而可以在中国恢复行使主权时，得到一国两制的特殊待遇。

马年出现的戾气和纷争，发展成占领行动，后续至议会不合作运动，陷于不同政见者各走极端、尖锐对立的恶性循环，形成“累斗累”的困局。政治方面并无寸进，经济发展为此付出了代价，“家嘈屋闭”令大家都活得不开心。

所谓“物极必反”，社会上已多了人冷静反省须走的路向。期望羊年社会可以从内耗冲突不断消磨的怪圈突围而出，各方以积极和正面的态度，重拾彼此之间的基本尊重，透过对话缓解矛盾。

在此谨祝 大家在新的一年和气生财！

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